Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Жителей этих регионов ожидает сильная жара, грозы и порывистый ветер.

В первый день июля сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так в Атырауской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град. Днем ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 75-80%.

В Мангистауской области местами ожидаются грозы. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Актау также ожидаются гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Туркестанской области днем местами сохраняется сильная жара до 43°C. В Шымкенте ожидается жара 41°C . В Туркестане также ожидается сильная жара 41-43°C. Вероятность шторма 90-95 %.

На большей части в Кызылординской области ожидается очень сильная жара – до 47°C. Местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ночью ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с, днем – 15-20, порывы 23 м/с. Утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, град. В Костанае ожидаются ветер восточный 15-20 м/с, в конце дня гроза. Вероятность шторма 90-95%.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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