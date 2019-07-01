Дома должны выглядеть одинаково - Шукеев о восстановлении Арыси

Также он поручил раздавать гуманитарную помощь в однотипных пакетах и в четко определенное время.

Аким Туркестанской области провел совещание по вопросам восстановления пострадавшей от взрывов боеприпасов Арыси. Об этом сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель газеты "Южный Казахстан" в Туркестане Валерий Сурганов, передает Zakon.kz.

По данным пользователя, на первом аппаратном совещании в реанимируемой Арыси аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что отстраиваемые заново и ремонтируемые дома жителей города должны выглядеть одинаково - без разнобоя: красный цвет, металлочерепица, никакого шифера, стопроцентная окраска стен, палисадник или калитка.

- Также он поручил раздавать гуманитарную помощь в однотипных пакетах и в четко определенное время, чтобы люди знали когда им приходить за продуктами питания. Вдобавок он пообещал жестко поставить вопрос завтра на заседании правительства об отсутствовавших на аппаратном совещании в Арыси заместителях акимов других областей. Напомню, что каждый регион Казахстана взял под контроль по одному из 17 секторов восстанавливаемого города Арыс. От каждой области сектора курируют заместители акимов по делам строительства, - написал Сурганов.

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