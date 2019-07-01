Раскрыта тайна "живой мумии"

41-летний мужчина является пациентом Актюбинского медцентра. Он страдает хроническим псориазом.

Некоторое время назад в Интернете стали распространять шокирующее видео: на больничной койке лежит мужчина, вид которого ужасает. Его истощенное тело покрыто язвами, местами кожа вообще отсутствует. В подписях к видео сообщалось, что якобы этот человек умер, его похоронили, но он ожил. В других пояснениях писали, что этот человек долго пролежал в берлоге медведя, куда его затащил зверь. В итоге обе версии были опровергнуты, передает Zakon.kz.

Согласно одной из легенд, распространяемых в Сети, 41-летний Александр чудом выжил после нападения медведя, получив перелом позвоночника. Якобы зверь спрятал его в берлоге, чтобы съесть позже. И произошло это в России, в Тувинской области. Мужчину вызволили спасатели. Но, как выяснилось, ни в одном из медучреждений Тувинской области мужчина не проходил лечения после "спасения".

Настоящая история была описана на сайте dailymail.co.uk. Издание ссылается на актюбинского врача Рустама Исаева, который сообщил, что 41-летний мужчина является пациентом Актюбинского медцентра. Он страдает хроническим псориазом, с разными осложнениями, и никогда не страдал от лап зверя.

Видео больного было снято в больнице во время лечения осложнений заболевания. После улучшения состояния его выписали.

До такого ужасного состояния, как сообщил врач, мужчина дошел из-за того, что лежал дома, страдал от депрессии, не хотел жить.

- Он пренебрег псориазом, и в таком состоянии его привезли к нам. Теперь его мать забрала его, - цитирует dailymail доктора.

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