Лети, как свободная птица: Экстремалы облетели Кок-Тобе на вингсьютах

Очень рискованный вид полета, но именно с такой точки открываются красивейшие виды города.

Алматы можно по праву назвать центром туризма в стране. Ведь каждый второй путешественник посещает этот город: кто-то с целью отдыха, кто-то по работе. Гости посещают достопримечательности, но таким способом, как полет на вингсьюте – впервые. Zakon.kz расскажет, как это было.

Что такое вингсьют

В социальных сетях часто мелькают видео, где люди, словно птицы, летят со скал вниз в специальных костюмах – вингсьютах. Это напоминает прыжок белки-летяги. Вингсьют – костюм для профессиональных воздушных акробатов, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, позволяя атлету совершать планирующий полет. Горизонтальная скорость полета развивается до 250 км/ч.

Очень рискованный вид полета, но именно с такой точки открываются красивейшие виды города. Атлеты Red Bull Skydive Team этим летом совершили воздушную петлю вокруг вышки Кок-Тобе. И готовились они не один день.

До снежных вершин – рукой подать

Для Марко Вальтеншпиля, Марко Фюрста и Даниэля Дэ Ла Бланка это был первый визит в Алматы. И они сразу отметили уникальность расположения города, где до снежных вершин – рукой подать.

- Мы бывали в Нур-Султане пару лет назад, и тогда заметили высокий потенциал страны для воздушного спорта. Было решено вернуться в Казахстан и следующим городом для нашего проекта мы выбрали Алматы. Мы рассматривали несколько спотов для совершения полета. В том числе Алматинское озеро (прим. - БАО) и телевышку. Мы обнаружили, что телевышка – самая высокая точка города, кроме гор, конечно. Так родилась идея нашего проекта. Полет прошел успешно, мы получили колоссальное удовольствие. Не каждый день ты летаешь вокруг антенны телебашни и под тобой лежит такой большой город. Это очень красиво и круто!, - рассказал Марко Вальтеншпиль.

Точка выброса располагалась на высоте около четырех тысяч метров над ущельем Бутаковка. Туда спортсменов доставили на самолете Ан-2. Ну и дальше началось самое захватывающее - атлеты совершили прыжок, обогнули телевышку Кок-Тобе, пролетев от нее всего в 10м на высоте 220м, и приземлились на холме. Полет занял около двух минут. Воплотить в реальность этот уникальный прыжок и решить все организационные вопросы команде Red Bull Skydive помогли компания Visit Almaty, Акимат г.Алматы и Управление Туризма г.Алматы.

- Я не ожидал, что в Казахстане такие высокие горы и, особенно, озера среди гор! Здесь потрясающе красиво, и мы увидели, сколько еще возможностей есть для прыжков в горах. Так что мы планируем вернуться, - поделился Марко Фюрст.

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