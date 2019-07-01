Чем чаще будете менять валюту, тем больше потеряете

Экономист рассказал, кому выгодны слухи о резком укреплении доллара.

Кто выигрывает от "страшилок" по поводу резкого взлета доллара по отношению к тенге, и возможно ли в ближайшее время введение единой валюты на территории ЕАЭС, на своей странице в Instagram, рассуждает экономист Арман Байганов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил экономист, в последнее время ему постоянно приходится давать разъяснения по различным фейковым сообщениям – начиная от введения на территории Евразийского экономического союза новой единой валюты "Алтын", до деноминации национальной валюты.

- Хорошо помню, когда в 2016 году в СМИ с завидной частотой от неких экспертов появлялись прогнозы, что в течение года курс доллара достигнет 500 тенге, и, как видим, не свершилось. А пострадавшими в итоге оказались простые граждане, поддавшись паническим настроениям. По мне, так сейчас в частых походах в обменные пункты наших граждан больше заинтересованы сами обменники. Чем чаще в краткосрочном периоде (до 1 года) вы будете осуществлять обменные операции с иностранной валютой, тем больше потеряете. А в выигрыше в любом случае останутся валютные обменные пункты, – написал Арман Байганов.

Также экономист прояснил ситуацию по якобы ожидаемому введению на территории ЕАЭС единой валюты "Алтын".

-В нынешних условиях развития Евразийского экономического союза и в ближайшие годы (ввод единой валюты – прим. ред.) нереалистичен. Так как еще существуют множество разногласий и ограничений в свободной торговле (к примеру, ограничения на ввоз/вывоз ГСМ, стандартизации сфер услуг и работ), в различных подходах монетарной политики центробанков стран экономического объединения, – пояснил эксперт.

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