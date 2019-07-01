Подробности нового авиасообщения между Казахстаном и Японией

Авиакомпания "Эйр Астана" не получала никаких субсидий на обслуживание данного авиасообщения.

Компания "Эйр Астана" прокомментировала открытие авиасообщения между Казахстаном и Японией, передает Департамент по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

- В настоящее время "Эйр Астана" ведет интенсивную работу по открытию регулярного авиасообщения между Казахстаном и Японией. Регулярные полеты предполагают получение разрешения на полеты авиационными властями Японии. Подача документов в JCAB(Japan Civil Aviation Bureau) требует немало времени и решения технических вопросов. Этот процесс занимает минимум полгода, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что авиакомпания "Эйр Астана" не получала никаких субсидий на обслуживание данного авиасообщения.

- С самого основания рост авиаперевозчика обеспечивался за счет собственных средств, без субсидий из государственного бюджета. Из 33 самолетов авиапарка компании 11 воздушных судов, в том числе три дальнемагистральные Boeing 767, были приобретены в собственность напрямую от производителей. О дальнейшем развитии событий авиакомпания проинформирует позднее, - отметили в департаменте.

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