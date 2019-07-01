Сагинтаев рассмотрит вопросы безопасности дорожного движения в Алматы

Он поручил Департаменту полиции разобраться с ДТП на Райымбека-Саина.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил Департаменту полиции разобраться с ДТП на Райымбека-Саина, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Поручил @dvd_galmaty разобраться с причинами ДТП на развязке пр. Райымбека и ул. Саина. В ближайшее время планирую детально рассмотреть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в городе. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 1 июля 2019 г.

Также он отметил, что планирует детально рассмотреть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в городе.

Утром 1 июля в Алматы упал с моста автобус. Как сообщил руководитель общественного здоровья Алматы Канат Тосекбаев, в результате происшествия медпомощь понадобилась одному человеку.

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