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Сагинтаев рассмотрит вопросы безопасности дорожного движения в Алматы

Он поручил Департаменту полиции разобраться с ДТП на Райымбека-Саина.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин1 июля 2019, 13:25

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил Департаменту полиции разобраться с ДТП на Райымбека-Саина, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Также он отметил, что планирует детально рассмотреть вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в городе.

Утром 1 июля в Алматы упал с моста автобус. Как сообщил руководитель общественного здоровья Алматы Канат Тосекбаев, в результате происшествия медпомощь понадобилась одному человеку.


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