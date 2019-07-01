В Нур-Султане аким встретил 200 детей из Арыси

Приехали учащиеся 5-7 классов в сопровождении своих учителей.

1 июля в Нур-Султан прибыли первые 200 детей из пострадавшего города Арысь. Детей на столичном вокзале встретил аким города Алтай Кульгинов, сообщает пресс-служба акима Нур-Султана.



Приветствуя школьников, аким отметил, что их ждут интересные экскурсии по достопримечательностям столицы, концертные и цирковые программы, интересные встречи с известными людьми.

- Мы встретили 200 детей из пострадавшего города Арысь. Приехали учащиеся 5-7 классов в сопровождении своих учителей. Пробудут они в столице около двух недель. Это первая группа, всего на летний отдых мы примем до 1000 детей из города Арысь, - сообщил Алтай Кульгинов.

Поприветствовал своих сверстников и известный певец Ержан Максим. Он пожелал гостям хорошего отдыха и незабываемых летних каникул в столице.

Школьники прибыли в сопровождении 20 учителей. За время своего пребывания в столице они посетят такие достопримечательности города, как Дворец школьников, сфера Нур-Алем, Дворец мира и согласия, Национальный музей, монумент "Астана-Байтерек", Астана-Опера, Музей Первого Президента, Этно-мемориальный комплекс "Атамекен", Ледовый дворец Алау, спортивные комплексы Сары Арка, Барыс Арена, Астана-Арена и др. К тому же дети смогут посетить мероприятия, приуроченные к празднованию Дня столицы.

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