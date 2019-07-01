Налоговики обвинили рестораторов в сокрытии доходов

Пресс-служба ведомства распространила информацию об итогах проводимого дистанционного контроля исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками данной сферы.

Рестораны страны продолжают нарушать нормы законодательства, скрывая свои доходы, уверены в Комитете Государственных доходов Министерства финансов РК, передает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства распространила информацию об итогах проводимого дистанционного контроля исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками данной сферы. Налоговые органы использовали список действующих ресторанов, рекламирующих свои услуги на различных интернет сайтах, осуществляющих деятельность в столице и городах республиканского значения,

- Предварительные итоги контроля показали, что по столице РК из 164 ресторанов не отражают в налоговой отчетности свои доходы 37 налогоплательщиков, в 31 ресторане отсутствуют наемные работники, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек - в 41 ресторане. Кроме того, в 6 ресторанах города отсутствуют контрольно-кассовые машины, а рестораны, имеющие ККМ, выбивают фискальные чеки один раз в месяц – 1 ресторан, один раз в день - 14 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 34 ресторанах города, - рассказал директор Департамента налоговой методологии Комитета государственных доходов МФ РК Жаныбек Нуржанов.

По словам Нуржанова, аналогичная ситуация сложилась по Алматы, где из 275 ресторанов не отражают в налоговой отчетности свои доходы 95 налогоплательщиков, не указывают наемных работников 123 ресторана, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек - 24. По ККМ: выбивают фискальный чек один раз в месяц – 3 ресторана, один раз в день - 13 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 83 ресторанах Алматы.

Из 85 ресторанов Шымкента не отражают в налоговой отчетности свои доходы 17 налогоплательщиков, не указаны наемные работники в 24 ресторанах, указывают количество наемных работников от 1 до 5 человек 12 ресторанов. Кроме того, в 23 ресторанах города отсутствуют контрольно-кассовые машины. По ресторанам имеющим ККМ: выбивают фискальные чеки один раз в месяц – 2 ресторана, один раз в день - 8 ресторанов. Отсутствует выручка по ККМ в 24 ресторанах.

- При этом 18% налогоплательщиков данной сферы по Алматы, Шымкенту и столице РК в декларациях за 2018 год отразили доходы до 1 млн.тенге в год или 3 000 тенге в день. Всем налогоплательщикам, не в полной мере исполняющим налоговые обязательства, органами государственных доходов направлены уведомления об устранении нарушений. Аналогичный анализ проводится и по остальным областям, - отметил Жаныбек Нуржанов.

КГД обратил внимание налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере ресторанов и общественного питания, о необходимости соблюдения требований действующего законодательства, отражения в налоговой отчетности реальных доходов и наемных работников, предотвратив тем самым, включение в группу повышенного риска для целей налогового контроля.

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