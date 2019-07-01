Число жертв наводнения в Иркутской области достигло семи

Еще девять человек пропали без вести.

Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок, - сказал источник. Он добавил, что в больницах находятся 153 пострадавших.

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В Иркутской области подтопило более трех тысяч домов

По данным МЧС, на утро 1 июля в 55 населенных пунктах подтоплено почти 3,3 тыс. жилых домов, в которых живут более 9,5 тыс. человек. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. Паводок повредил 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта на участке федеральной трассы "Сибирь". Подтоплены семь участков дорог местного значения.

В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС РФ, говорится, что за время паводка в Иркутской области в зону подтопления попали почти 33 тыс. человек в 83 населенных пунктах. В области начали работу комиссии по оценке ущерба.

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