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Бывший следователь финполиции осужден на условный срок за мошенничество

27 июня Абайский районный суд вынес приговор.

Фото : bestnews.kz1 июля 2019, 14:51

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента завершил досудебное расследование в отношении бывшего следователя ДБЭКП (финансовой полиции) Кызылординской области Д. Жалгасбекова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, Жалгасбеков в 2014 году путем обмана и злоупотребления доверием завладел автотранспортным средством марки "Chevrolet GMT900", которое принадлежало Е. Алтынбекову, стоимостью 15 млн тенге.

27 июня приговором Абайского районного суда Д. Жалгасбеков осужден на 3 годам 9 месяцев лишения свободы условно.


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