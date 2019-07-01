Бывший следователь финполиции осужден на условный срок за мошенничество
27 июня Абайский районный суд вынес приговор.
Фото : bestnews.kz1 июля 2019, 14:51
Департамент Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента завершил досудебное расследование в отношении бывшего следователя ДБЭКП (финансовой полиции) Кызылординской области Д. Жалгасбекова, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в департаменте, Жалгасбеков в 2014 году путем обмана и злоупотребления доверием завладел автотранспортным средством марки "Chevrolet GMT900", которое принадлежало Е. Алтынбекову, стоимостью 15 млн тенге.
27 июня приговором Абайского районного суда Д. Жалгасбеков осужден на 3 годам 9 месяцев лишения свободы условно.
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