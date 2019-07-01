Деньги с праздничного салюта в столице переведут в Арысь

Кроме того, в праздничных мероприятиях примут участие 200 детей из города Арысь, прибывшие сегодня утром в Нур-Султан.

День столицы в этом году пройдет без фейерверков, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В этом году ко Дню столицы в городе Нур-Султане пройдет около 108 мероприятий, более 80 из которых – бесплатные. Отличает нынешнюю программу социальная направленность и ориентированность на массового зрителя, сообщает сайт акимата города. Деньги с продаж билетов платных концертов и театрализованных постановок, которые пройдут в рамках празднования Дня столицы, пойдут на благотворительные цели. Так, организаторы концертов заявили, что вырученные от продажи билетов деньги будут перечислены на счет фонда помощи пострадавшим жителям города Арысь.

Среди наиболее ярких мероприятий – сольный концерт Димаша Кудайбергенова "Арнау", который состоялся 29 июня на стадионе "Астана Арена", гастроли легендарного Московского театра "Современник", проект с участием Турсынбека Кабатова "КТА" и многое другое.

Также ранее запланированного ко Дню столицы в трех точках города: на набережной реки Есиль, в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина, на территории у торгово-развлекательного центра "Хан-Шатыр" фейерверка не будет. Инициативу акимата города Нур-Султана поддержали спонсоры праздничных салютов и изъявили желание направить все предусмотренные средства на проведение салюта в фонд помощи пострадавшим жителям города Арысь. Кроме того, в праздничных мероприятиях примут участие 200 детей из города Арысь, прибывшие сегодня утром в Нур-Султан.

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