Нургазы Абдиканов: Не нужно бояться судов

У граждан зачастую складывается мнение, что суд против госучреждений или крупных компаний - заранее проигрышное дело. И это становится причиной, когда можно перетерпеть, промолчать.

В 2019 году исполняется 50 лет Алматинскому городскому суду. За полвека суд Алматы занял ведущее место в правовой системе Казахстана. Председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов рассказал Zakon.kz о деятельности суда, результатах и будущих планах.

- В Казахстане активно ведется работа по улучшению судебной системы. Но в некоторых случаях люди боятся обращаться в суд, считая, что там правды не найти.

- В первую очередь, не нужно бояться суда. Мы все делаем для того, что бы в суде в равной степени защищались права всех, будь это простой человек, предприниматель или госорган. Считаю, что нельзя отдавать кому-либо предпочтение, и, думаю, что суды Алматы за последние годы достаточно серьезно продвинулись в этом.

- У граждан зачастую складывается мнение, что суд против госучреждений или крупных компаний - заранее проигрышное дело. И это становится причиной, когда можно перетерпеть, промолчать.

- Хотя в обществе есть предубеждения, что с госорганом или крупной компанией судиться бесполезно, но, как я уже сказал, мы много работаем, чтобы сломать это предубеждение. Можно привести множество примеров, когда суд вставал на сторону простого человека. Вот, например, мы недавно рассматривали одно сложное уголовное дело. Один гражданин, не буду называть фамилию, обвинялся по "тяжёлой" статье, и гособвинитель просил в качестве наказания для подсудимого семь лет лишения свободы. Но судья принял к сведению все материалы дела и посчитал, что следствие не предоставило достаточных доказательств вины подсудимого, и вынес оправдательный приговор. Буквально на этой неделе было дело, когда с небольшого частного предприятия незаконно пытались взыскать денежные средства в виде якобы неоплаченных налогов, штрафов и пени – здесь тоже разобрались и суд встал на сторону предприятия, так как закон был на его стороне. Таких дел очень много, когда решения принимаются в пользу граждан или небольших частных предприятий.

- Какие сложности бывают и с чем приходится сталкиваться судьям?

- На недавно состоявшемся пленарном заседании, подводя итоги первого квартала 2019 года, мы как раз рассматривали причины отмен и изменений судебных актов. Мои коллеги отмечали, что в их основе лежат неполнота судебного следствия, неправильное назначение наказания и ошибочная квалификация действий. Причинами отмен и изменений судебных актов по гражданским делам являются противоречия требованиям закона, нарушение единообразия в толковании и применении норм материального и процессуального права. Мы постоянно напоминаем судьям, что за каждый вынесенный им судебный акт они несут персональную ответственность, и здесь не являются исключением ни председатели судебных коллегий, ни председатель Алматинского городского суда. Ну, а сложности.... Работа судьи сама по себе не простая. Помимо того, что надо досконально знать постоянно изменяющееся законодательство, разбираться и ориентироваться в нем, судье нужно иметь много специальных знаний в различных сферах человеческой жизнедеятельности. И объем этих знаний очень велик. Именно поэтому мы проводим работу по дальнейшему введению специализации судей.

- Сейчас также ведется работа по снижению нагрузки. Ведь можно и не доводить дело до суда?

- На снижение судебной нагрузки и улучшение качества отправления правосудия работают медиативные процедуры, к которым относится внедренный в Алматы проект "Примирение: до суда и во время суда". Все дела, относящиеся к категории семейно-брачных споров, отправляются судье-примирителю, задачей которого является приведение сторон к миру. И только в случае, если в установленные сроки ему не удастся погасить конфликт, или стороны откажутся от участия в примирительных процедурах, дело передается другому судье для рассмотрения по существу. Такой подход показал хорошие результаты. Мы можем наблюдать, что с момента начала пилотного проекта в Алматы количество рассмотренных дел порядком уменьшилось. При этом увеличилось количество мировых и медиативных соглашений: с начала года по конец апреля в судах первой инстанции благодаря примирительным процедурам прекращено 1415 гражданских дел, из них 386 – в связи с мировым соглашением, 1027 – в связи с урегулированием спора в порядке медиации. В суде апелляционной инстанции в рамках примирительных процедур отменено 46 решений районных судов.

-Можно ли конкретно в цифрах узнать, как изменилось количество дел, если, как вы говорите, есть тенденция к их уменьшению?

- Прежде всего, хотелось бы отметить высокое качество отправления правосудия – гораздо меньше дел стало поступать на повторное рассмотрение. Если оглянуться на итоги прошлого года, то будет такая картина: в день судья рассматривал 1 уголовное дело и 1 материал, вынося 2 судебных акта. Я уверен, что картина текущего года будет иная. За 5 месяцев 2019 года в суды города поступило 69 100 дел и заявлений по гражданским, административным и уголовным делам, что на 18,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть у судьи больше времени принять взвешенное и обдуманное решение.

- Говоря о личной ответственности... Хотелось бы получить комментарий по поводу алматинского районного судьи, которую подозревают в получении взятки в три тысячи долларов. Она должна была за эти деньги вынести решение в пользу одной из сторон...

- Ее деятельность попала в наше поле зрения еще в прошлом году. Были факты грубого нарушение закона при рассмотрении дел. Тогда мы направили ее дело в Верховный суд к судебному жюри. Мы ставили вопрос об ее ответственности, вплоть до снятия с должности. Но Верховный суд ограничился только замечанием судье. После этого мы совместно с правоохранительными органами начали работать по ее изобличению. Нам важно соблюдение принципа нулевой терпимости. Руководство Алматинского городского суда придерживается принципиальной позиции – в случае обнаружения или злоупотребления полномочиями мы сразу реагируем, документируем и обращаемся за помощью в вышестоящие инстанции и правоохранительные органы.

- Судебная система должна быть открытой и прозрачной. Как эти принципы соблюдаются в Алматинском городском суде?

- В судах города Алматы все 153 зала оснащены системами видеофиксации и видеоконференцсвязи, что обеспечивает права граждан и юридических лиц на доступность, открытость и прозрачность правосудия. За 5 месяцев 2019 году 97% судебных заседаний в Алматы проведены с использованием АВФ. Остальное – это гражданские дела, направленные на стадии подготовки в другие суды, возвращенные судом исковые заявления, отказы истцов от исков, а также уголовные дела, рассмотренные в приказном производстве. Тех же целей (открытости и прозрачности) мы достигаем при использовании такого нововведения, как "Электронное уголовное дело". Оно исключает фальсификации материалов дела, коррупционные факторы – все прозрачно, вплоть до следственных действий, которые проводятся в режиме онлайн. С начала введения электронного формата в суды Алматы поступило 55 дел, и уже 5 из них рассмотрено.

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