Единую "базу знаний" создадут в Карагандинской области

Создание "базы знаний" улучшит качество обучения рабочим специальностям.

Планируется, что колледжи и предприятия в регионе будут совместно работать над формированием списка актуальных специальностей и обучать квалифицированных специалистов в рамках программы "Индустрия 4.0", передает пресс-служба акима области.

Эту идею озвучили на заседании Совета по науке, инновациям и новым технологиям Карагандинской области под председательством главы региона Ерлана Кошанова.

Создание "базы знаний" улучшит качество обучения рабочим специальностям. А также позволит выпускникам колледжей свободно владеть необходимыми на современных предприятиях навыками обращения с техникой. Им будет легче найти работу по специальности, так как предприятия начнут участвовать в составлении списков актуальных специальностей. Выгода же самих предприятий будет заключаться в том, что они получат профессиональных сотрудников, которых не придется переучивать.

- Сейчас мы с компанией "АрселорМиттал Темиртау" договорились о том, что она возьмет в доверительное управление три колледжа в Темиртау, Караганде и Каражале. В этом направлении нужно двигаться. Пусть крупные компании сами себе готовят специалистов. И это касается всех крупных предприятий области. Рассмотрите варианты передачи колледжей в доверительное управление. Это поможет сэкономить государственные деньги, получить востребованных специалистов и сократить дефицит кадров в регионе, - поручил Ерлан Кошанов.

По словам исполнительного директора "АМТ" Вадима Басина, предприятие уже заключило меморандум с Высшим техническим колледжем Темиртау. Сейчас администрация предприятия закупает оборудование для учебной лаборатории. Специализированное оборудование для обучения подземных электрослесарей также закупили в один из карагандинских колледжей. Кроме того, предприятие тесно сотрудничает с кафедрой горного дела КарГТУ.

Для того чтобы уже сейчас повысить квалификацию выпускников колледжей, там создают центры компетенций, оборудованные самой современной техникой, аналогичной той, что стоит на заводах и фабриках. Сейчас на базе колледжей Карагандинской области работают девять таких центров, два из которых межрегиональные. Оборудование в них предназначено для обучения профессиям горнодобывающей и строительной отраслей. До конца года в области откроют еще два таких центра, в которых будут заниматься будущие металлурги и специалисты транспортной отрасли. Помимо этого, со следующего учебного года в регионе стартует проект "Жас маман", в рамках которого за счет республиканского бюджета оснастят несколько современных лабораторий. Для участия в проекте уже определены 15 колледжей-претендентов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!