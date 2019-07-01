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Сагинтаев дал ряд поручений акиму района Кулагину

Он посетил Турксибский район.

Фото : ПМ1 июля 2019, 15:19

Бакытжан Сагинтаев начал рабочую неделю с объезда районов. Первым посетил Турксибский, передает Zakon.kz.

Об этом новый аким Алматы написал в своем Твиттере.

- Начал рабочий объезд районов. Первый - Турксибский. Есть проблемы в ЖКХ, благоустройстве дворов и детских площадок. Люди обеспокоены плохим состоянием дорог и общественной безопасностью. Поручил @_pavelkulagin (от ред.: Павел Кулагин, аким района) проанализировать все жалобы и представить четкий план действий, - написал Сагинтаев.


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