Сагинтаев дал ряд поручений акиму района Кулагину

Бакытжан Сагинтаев начал рабочую неделю с объезда районов. Первым посетил Турксибский, передает Zakon.kz.

Об этом новый аким Алматы написал в своем Твиттере.

Начал рабочий объезд районов. Первый - Турксибский. Есть проблемы в ЖКХ, благоустройстве дворов и детских площадок. Люди обеспокоены плохим состоянием дорог и общественной безопасностью. Поручил @_pavelkulagin проанализировать все жалобы и представить четкий план действий.