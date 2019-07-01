С чего начал первый рабочий день новый аким Алматы

Аким мегаполиса отметил новую роль Общественного совета в современных условиях.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев начал свой первый рабочий день со встречи с Общественным советом города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

- Общественный совет города считается самым активным в республике. За годы его работы проведена колоссальная работа по решению широкого спектра самых острых и резонансных вопросов жизнедеятельности города. Предметом общественной дискуссии являются значимые для города вопросы, такие как экология, архитектура, транспорт, ЖКХ, безопасность, социальная инфраструктура и ряд крупных городских проектов, включая реконструкцию ботанического сада, железнодорожных вокзалов и других. Все они нашли свое отражения в принятых акиматом решениях, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Аким мегаполиса отметил новую роль Общественного совета в современных условиях.

- Вы постоянно среди населения. Вы держите руку на пульсе социальных настроений горожан. Отражая коренные потребности граждан и общества, вы помогаете синхронизировать их с интересами государства, возможностями их решения органами власти. Я настроен на открытую коммуникацию с гражданами, готов делиться планами развития города, обсуждать их вместе с вами. Совместными усилиями принимать наиболее приемлемые решения по повышению качества и уровня жизни горожан, улучшения инфраструктуры для комфортного проживания граждан, - подчеркнул Б.Сагинтаев.

Следует отметить, что в первый состав Общественного совета города Алматы было избрано 37 членов, из них 31 являются представителями негосударственного сектора и гражданского общества. Всего за период работы состава (2016-2019 гг.) было проведено 107 заседаний, 127 заседаний комиссий, 84 общественных мониторинга и 16 общественных слушаний.

Кроме того, на заседаниях Общественного совета были рассмотрены 475 проекта нормативных правовых актов и направлены 462 рекомендации в соответствующие государственные органы.

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