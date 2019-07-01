Врач рассказал о состоянии детей, доставленных из Арыси в Нур-Султан

Решение о перевозке детей было принято врачами коллегиально.

Пострадавших после взрывов в городе Арыси детей доставили в столицу. Оба получают лечение, состояние одного - тяжелое. Об этом сообщил главный врач детской больницы № 2 города Нур-Султан Биржан Досмаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- 28 июня по линии Санавиации в столицу были доставлены из Шымкента двое детей. Оба были госпитализированы. После стабилизации состояния одного из детей 2005 года рождения перевели в отделение нейрохирургии. Второй ребенок 2011 года рождения в отделении реанимации в тяжелом состоянии, получает все необходимые лечебные мероприятия. Оба получили значительные травмы, у обоих превалируют черепно-мозговые травмы, - сообщил Досмаилов.

По его словам, сейчас на данный момент дети получают лечение в полном объеме, все находятся в городской больнице города и получают всю необходимую медицинскую помощь совместно со специалистами республиканского центра нейрохирургии.

Он добавил, что решение о доставлении в Нур-Султан было принято коллегиально.

27 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что из-за взрывов в городе Арысь за медицинской помощью обратились 409 человек. 329 из них направлены на амбулаторное лечение и отпущены домой.

80 пациентов были госпитализированы (из них 13 детей). На данный момент выписано из больниц 15 пациентов (в том числе 1 ребенок). 1 пациент скончался из-за тяжелых полученных травм. В итоге, сейчас в больницах находится 64 пациента, в том числе 9 человек в реанимационных отделениях, включая 4 детей.

Также министр отмечал, что были принято решение о транспортировке двоих детей (из четверых находящихся в реанимации) в Нур-Султан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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