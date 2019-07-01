Возросло число жертв алматинского Instagram-мошенника

По данным полиции, на действия задержанного на прошлой неделе интернет-мошенника, пожаловались уже 16 человек.

Полицейские продолжают расследовать преступления молодого интернет-мошенника, задержанного в Алматы на прошлой неделе. На данный момент к ним с официальными заявлениями обратились уже 16 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

По информации Управления полиции Ауэзовского района, в отношении подозреваемого мужчины 1995 года рождения, ранее задержанного за серию мошенничеств в социальной сети Instagram, имеются заявления от 16 потерпевших.

- Напомним, молодой человек в популярной социальной сети Instagram подавал объявления о продажах раскрученных аккаунтов по низкой цене для разного рода деятельности. Клиентам передавал временные пароли. Но, имея доступ к странице, через почту после получения денежных средств от каждого клиента от 100 тысяч тенге, сбрасывал пароли, а клиентов блокировал. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Он взят под стражу. По нашим предположениям, список потерпевших может быть больше: может кто-то в силу субъективных причин не обращался ранее по данному факту в полицию. В этой связи граждан, пострадавших от возможных преступных действий этого человека, мы просим связаться с нами по телефонам: 298-53-00; 298-53-01; 298-53-05 и 8-775-728-50-55, - рассказал первый заместитель начальника Управления полиции Ауэзовского района Жасулан Туруспаев.

25 июня 2019 алматинские полицейские задержали парня, который в социальной сети Instagram занимался продажей раскрученных аккаунтов путем обмана и злоупотребления доверием граждан получал за это крупные денежные средства. Тогда сообщалось, что из-за действий мошенника пострадали более 10 человек.

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