В Алматы перекроют улицу Дулати
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : svidok.info1 июля 2019, 16:10
В Алматы в связи с проведением дорожно - ремонтных работ по пр. Дулати участок от экологического поста до ул. Сапар Жолы будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".
Участок будет перекрыт:
С 3 июля по 4 июля с 22:00 до 8:00 утра
С 4 июля по 5 июля с 22:00 до 8:00 утра
С 5 июля по 6 июля с 22:00 до 8:00 утра
Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "ДСУ-13" приносит свои извинения за временные неудобства.
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