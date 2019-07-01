В Алматы перекроют улицу Дулати

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с проведением дорожно - ремонтных работ по пр. Дулати участок от экологического поста до ул. Сапар Жолы будет перекрыт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы жолдары".

Участок будет перекрыт:

С 3 июля по 4 июля с 22:00 до 8:00 утра

С 4 июля по 5 июля с 22:00 до 8:00 утра

С 5 июля по 6 июля с 22:00 до 8:00 утра

Во избежание заторов жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.Подрядная организация ТОО "ДСУ-13" приносит свои извинения за временные неудобства.

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