Максимальный бюджет для коммерческого успеха фильма назвали в Казахстане

Стало известно, почему в Казахстане снимают фильмы в основном в 2-3 жанрах.

О ситуации в отечественном кино постоянно говорят не только специалисты. Казахстанцев волнует, когда уровень нашего кино достигнет хотя бы корейского. Продюсер Эрнар Курмашев уверен, что светлое будущее не за горами, передает Zakon.kz.

Помимо фильмов с государственным участием, в нашей стране в последнее время появляется все больше картин, снятых полностью на частные деньги. Продюсер Эрнар Курмашев уверен, что благодаря этому сейчас по-настоящему идет серьезный подъем отечественного кино и у публики существует определенный интерес к нему.

- Еще каких-то лет 10 назад в Казахстане снималось где-то 2 -3 полнометражных фильма в год. Сейчас снимается около 30-40 полнометражных фильмов, которые выходят в широкий кинопрокат. Цифры впечатляют. Сейчас 36% зрителей отдают предпочтение отечественным фильмам, для сравнения, года 3-4 назад эта цифра составляла 10%. То есть, сейчас очень серьезный рост интереса казахстанцев к отечественному кино наблюдается, - сказал продюсер.

На это есть несколько причин. Во-первых, люди всегда хотят видеть истории, происходящие с нами, здесь, рядом, в Казахстане, узнать в персонажах свое окружение, своих соседей, свой город свою жизнь.

Во-вторых, ведущие отечественные кинематографисты с каждым годом поднимают планку качества. Тем не менее, казахстанское кино по-прежнему отличает жанровая ограниченность. В нашей стране снимают либо историческое кино, либо комедии, либо криминальные драмы.

- Есть несколько причин, почему в Казахстане снимают очень много комедий. У нас очень небольшой прокатный рынок и комедия – один из тех жанров, который можно снять за небольшие деньги и при этом фильм может быть коммерчески успешным. Потому что комедия в любом случае притягивает большое количество зрителя. Это своего рода этап развития отечественного кино, через который проходили другие страны. В России, если помните, одно время был бум, сплошь и рядом были не самые качественные комедийные фильмы от Comedy club, сейчас там те же бывшие квн-щики снимают более серьезное кино, оно качественнее и драматичнее. Вспомните "Движение вверх", "Лед", "Последний богатырь". Это не комедии, но занимают первые строчки бокс-офисов. Мы сами стараемся снимать серьезные фильмы с Аканом Сатаевым, комедией была работа "Каникулы оффлайн" режиссера Руслана Акун. С Аканом мы снимаем драмы. Хорошая драма и хорошая комедия в целом собирают кассу одинаково, - пояснил Эрнар Курмашев со сцены на мероприятии Esquire picnic.

Режиссер и продюсер Нуртас Адамбай ранее ответил на вопрос о том, почему так любит создавать комедии.

- Людям нравятся комедии, они нуждаются в позитивном кино. Они могут подарить им доброту и тепло, особенно когда показываешь с юмором семьи, отношения. Это - как солнце. Драмы - это депрессняк, дождь за окном, но потом рано или поздно появляется солнце. Мы решили чередовать комедии и драмы. Потому что и настроение бывает разное. Когда мне грустно, лучше получаются драмы, когда весело - комедии. Я рад, что столкнулся с драмой "Лифт", рад, что мы на нем набили себе "шишек", набрали большой опыт, именно во время этих съемок появлялось ощущение, что мы как будто никогда не снимали, приходилось некоторые вещи открывать для себя заново, - отмечал Нуртас Адамбай.

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Заработать на кино в Казахстане весьма непросто. Затраты требуются немалые, а вот возвращать вложенные средства не всегда получается.

- 50% мы отдаем кинотеатрам, есть комиссия дистрибьютора. При этом можно заработать, если снял классный фильм. Знаете, есть планка по бюджету. От 100 до 200 тыс. долларов. Это потолок бюджета, при котором возможно вернуть вложенные средства за счет проката. Большие риски будут, если вложить сумму больше 200 тыс. долларов, в этом случае вряд ли получится отбить затраченные деньги в кинотеатральном прокате.

Наиболее успешные казахстанские фильмы в отечественном прокате собирают от 500 тыс. долларов и выше.

- В Казахстане при населении 18 млн человек успешным считается фильм, собравший в прокате миллион долларов, в Южной Корее при населении в 50 млн человек их успешные фильмы на родине собирают в прокате 50-80 млн долларов. Корейское кино лет 20 назад было в такой же ситуации, как казахстанское кино сейчас. Но они создали Пусанский кинофестиваль, началась точка отсчета развития корейского кино, на него начали обращать внимание зарубежные дистрибьюторы, появляться зрители, у них появились доверие. В Казахстане сейчас что-то похожее начинает делаться, появились кинофестивали как мощные инструменты поддержки отечественного кино, приглашаются дистрибьюторы, профессионалы, которые могут не только заинтересоваться снимать кино здесь, в Алматы, в Казахстане, но и дают мастер-классы, - сказал Курмашев.

Лето – самое благодатное время для съемок, а потому, уже в самое ближайшее время казахстанские зрители наверняка увидят на больших экранах новые истории от отечественных кинематографистов. Хочется верить, что они рано или поздно сумеют сделать коммерчески успешными и другие жанры, кроме драмы и комедии.

Альберт Ахметов

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