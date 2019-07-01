Токаев указал на необходимость улучшать качество перевозок на ж/д транспорте
Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений главе АО "НК "ҚТЖ".
Президент Казахстана принял председателя правления АО "НК «Қазақстан темір жолы" Сауата Мынбаева, передает Zakon.kz.
Главе государства рассказали о текущем состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного транспорта.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок, повышения качества транспортных услуг.
Сауат Мынбаев доложил о принятых мерах по организации перевозок пассажиров и грузов в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области. Руководитель АО "НК "ҚТЖ" также сообщил о ситуации в сфере контейнерных перевозок, проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров, снижению операционных издержек.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!