Токаев указал на необходимость улучшать качество перевозок на ж/д транспорте

Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений главе АО "НК "ҚТЖ".

Президент Казахстана принял председателя правления АО "НК «Қазақстан темір жолы" Сауата Мынбаева, передает Zakon.kz.

Главе государства рассказали о текущем состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного транспорта.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок, повышения качества транспортных услуг.

Сауат Мынбаев доложил о принятых мерах по организации перевозок пассажиров и грузов в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арысь Туркестанской области. Руководитель АО "НК "ҚТЖ" также сообщил о ситуации в сфере контейнерных перевозок, проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров, снижению операционных издержек.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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