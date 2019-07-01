Какова профилактика бытового насилия в Казахстане

Успех предупреждения семейно-бытовых преступлений во многом зависит от эффективности применяемых специальных мер профилактики.

В Конституции Республики Казахстан заложены принципиальные положения по обеспечению защиты человека от насилия, унижающего его достоинство. Так, в статье 17 закреплено, что "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". Таким образом, проявление любой формы насилия, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, запрещено законом.

Проблема бытового насилия актуальна не только в Казахстане, но и во всем мире. Домашнее насилие не имеет границ и не связано с какими-либо социальными группами, с образованием или экономическим развитием страны.

Насилие в семье представляет собой одну из наиболее распространенных и социально опасных форм агрессии, поэтому в законодательствах большинства стран действует специальный закон о предотвращении домашнего насилия.

Успех предупреждения семейно-бытовых преступлений во многом зависит от эффективности применяемых специальных мер профилактики. В этой связи в 2009-2010 годах были приняты законы "О профилактике бытового насилия", "О профилактике правонарушений", направленные на дальнейшее совершенствование методов профилактики правонарушений.

С их принятием в распоряжении полиции появились реальные рычаги воздействия на семейных дебоширов, позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу. Так, сотрудники полиции получили возможность выписывать защитные предписания, ограничивающие контакт правонарушителя с жертвой на срок до одного месяца. Кроме того, при установлении особых требований к поведению правонарушителей суды по ходатайству полиции могут также устанавливать ограничения в виде запрета на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, а также на использование и хранение любого вида оружия.

С момента принятия законов сотрудниками полиции было вынесено более 800 тысяч защитных предписаний в отношении семейных "дебоширов", установлено свыше 30 тыс. особых требований к их поведению.

В результате совершенствования законодательной базы и проводимой организационно-практической работы в республике отмечено ежегодное снижение количества бытовых правонарушений в среднем на 6-7%.

Важным аспектом общей профилактики является борьба с алкоголизмом, поскольку зачастую пьяные ссоры и скандалы являются причинами совершения бытовых правонарушений.

В настоящее время на учете органов полиции состоит более 81 тыс. лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и наркоманов, из которых свыше 1,5 тыс. в текущем году были направлены в организации для принудительного лечения от алкоголизма.

В целях пресечения "пьяных" бытовых преступлений, лица в состоянии опьянения помещаются в центры временной адаптации и детоксикации системы здравоохранения. В текущем году в данные центры сотрудниками полиции было доставлено свыше 44 тысяч лиц.

К сожалению, зачастую противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений носят латентный характер. Как правило, женщины терпят насилие в семье из-за материальной зависимости от насильника, отсутствия средств и жилья, страха осуждения обществом, стремления сохранить семью для детей.

В этой связи, большая роль отводится разъяснительной работе среди населения о ненасильственном поведении, с целью воздействия на правосознание и поведение граждан. Для профилактики и пресечения всех форм насилия в отношении женщин в системе органов внутренних дел уже более 20 лет действуют подразделения по защите женщин от насилия.

Также важно отметить, что профилактика бытовой преступности малоэффективна без использования потенциала общественности и неправительственных организаций.

В целях оказания помощи жертвам домашнего насилия сотрудники полиции взаимодействуют с неправительственными организациями, занимающимися проблемами бытового насилия и торговлей людьми. В настоящее время в стране действуют 36 кризисных центров, деятельность которых направлена на социальную адаптацию и психологическую реабилитацию потерпевших женщин и детей. По направлению сотрудников полиции специалистами кризисных центров в текущем году оказана консультация более 8 тыс. пострадавшим женщинам.

Кроме того, позитивное влияние на предупреждение насилия в семье оказывает проведение различных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование практики ненасильственного поведения, а также укрепление института семьи и воспитание молодежи.

Так, ежегодно по инициативе МВД совместно с государственными органами и неправительственными организациями проводится республиканская акция "16 дней без насилия в отношении женщин", в рамках которой проводится праворазъяснительная работа среди населения и информирование граждан об организациях, оказывающих помощь жертвам насилия. Необходимость информационной помощи обусловлена тем, что пострадавшие часто не знают о существовании служб, готовых оказать помощь в ситуациях бытового насилия.

В целом, за годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в области профилактики бытовой преступности и защиты прав и законных интересов женщин.

Вместе с тем важно понимать, что данную проблему невозможно решить только законодательными мерами и сегодня большое внимание должно уделяться воспитанию в семье, где должно пропагандироваться сохранение семейных традиций, уважительное отношение друг к другу и культура поведения.

Проблема бытового насилия - это проблема социальная и только слаженная работа всех субъектов профилактики позволит достичь положительных результатов в ее решении.

Максат Байболов, председатель Комитета административной полиции МВД РК

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