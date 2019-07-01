Бригада алматинских строителей приступила к восстановлению объектов в Арыси

Строители в первую очередь взялись за восстановление внешней и внутренней отделки стен, кровли, окон, дверей.

Специалисты осмотрели дома, выявили дефекты и просчитали необходимое количество денег и материалов, которые необходимо потратить на реконструкцию домов, пострадавших от взрыва боевых снарядов в Арыси, передает Zakon.kz.

Строители в первую очередь взялись за восстановление внешней и внутренней отделки стен, кровли, окон, дверей. На данный момент предприниматели мегаполиса собрали 152 тонны строительных материалов. Все это будет использовано при восстановлении выделенного Алматы участка, где находятся 440 строений. Из них 435 - жилые дома, 4 магазина и 1 школа. Работы планируется завершить до конца июля.

Отметим, что этот объем алматинские 28 строительных магазинов и рынков собрали за 4 дня. По их словам, они старались предоставить все самое необходимое, чтобы строители могли незамедлительно приступить к строительно-ремонтным работам.

В целом, за счет перечисления однодневной заработной платы алматинцами собрано порядка 140 млн тенге. Также в Арысь отправлено 27 тонн гуманитарной помощи, станция связи, полевая кухня и палаточный лагерь на 100 человек.

Ранее в Арыси аким Туркестанской области провел совещание. На повестку дня был вынесен вопрос восстановления города Арыси. Глава региона раскритиковал чиновников за восстановительные работы.

В ходе поездки, комиссия из числа руководства и специалистов Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, выявила, что 85 % всех домов в Арыси требуют ремонта и восстановления. Свыше 80 строительных компаний со всей страны с участием 752 рабочих уже приступили к ремонту.

Все новости по теме здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!