В Минэнерго прокомментировали инцидент на Тенгизе

На проекте трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

29 июня в строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ПБР-ПУУД) компании "Тенгизшевройл" (ТШО) произошел межличностный конфликт между сотрудниками подрядной организации CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Республики Казахстан.

В настоящий момент конфликт между рабочими урегулирован. Работы на площадке Завода третьего поколения ТШО будут вскоре продолжены в штатном режиме. Правовую оценку действиям сотрудников ССЕР будет давать соответствующие госорганы и службы.​

Министерство энергетики заинтересовано в возобновлении работ на строительной площадке Завода третьего поколения в ближайшие время. Для этого первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов вместе с руководством Атырауской области и ТШО обсудили вопросы условий труда, обеспечения безопасности сотрудников на проекте и внесение незначительных изменений в график работ на строительной площадке Завода третьего поколения.

По состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

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