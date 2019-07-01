ІІІ международный форум "Манас" прошел в Алматинской области

В ходе встречи был презентован эпос "Манас" на латинской графике.

В Алматинской области в рамках программной статьи Первого Президента "Рухани Жангыру" прошел ІІІ международный форум "Манас", который посвящен памяти Шокана Валиханова. Мероприятие продлилось в течение двух дней, передает Zakon.kz.

Гостей из Киргизстана, а именно советника Президента Кыргызской Республики Султана Раева, Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Казахстане Жээнбека Кулубекова, а также ученых, общественных деятелей Кыргызской Республики встретил аким области Амандык Баталов.

По словам акима Алматинской области организованный Тюркской академией форум казахско-киргизской интеллигенции стал традиционным.

- Для нас огромная честь, что он проходит именно на священной земле Жетысуского края. Казахско-киргизская история имеет глубокие корни. С древнейших времен мы видим всю историю братской страны, сколько великих людей, батыров и биев. Сохранить драгоценное наследие, почитать память – долг поколений. В ходе мероприятия особое внимание будет уделено изучению преемственности эпоса "Манас" и традиций жыршы, а также изучению вклада великого ученого Шокана Валиханова в становление науки "Манастану". Выражаю благодарность всем, кто приехал сегодня и принимает активное участие в форуме, - сказал он.

В свою очередь, Жээнбек Кулубаев, рассказал, что это его первый визит в Алматинскую область. Он сказал, что очень рад побывать в Жетысу. Кыргызстан и Казахстан связывают давние, добрососедские отношения, которые только крепнут год от года. Он отметил, что есть большое число направлений для совместной продуктивной, взаимовыгодной работы. Это касается налаживания новых бизнес-связей, культурных отношений, обмена студентами и т.д. У кыргызской стороны есть предложение по запуску совместных инвестиционных проектов в туризме.

Передал теплые пожелания Президента Кыргызской Республики, его советник, Султан Раев. Он обозначил сохранение эпоса "Манас" как одну из важнейших задач в эпоху глобализации.

- Глобальный документ Первого президента РК Н.А.Назарбаева "Семь граней великой степи", стал важным для всего тюркского народа. Он помогает сохранить национальное единство, а вместе с тем, устное народное творчество, культуру народа. Поэтому форум "Манас – великое наследие Великой степи", несет фундаментальное значение. Кыргызский народ никогда не забудет и высоко ценит то, что сделал для нас Шокан Валиханов, а затем и Мухтар Ауэзов. Именно они внесли весомый вклад в сохранении и перенесении на бумажный носитель эпоса "Манас". Желаю чтобы история братских народов, получила широкое развитие а дружба сохранилась на века", - подчеркнул он.

Отметим, в ходе встречи был презентован эпос "Манас" на латинской графике.

Главная цель мероприятия, организованного по инициативе Президента Международной Тюркской Академии, Дархана Кыдырали - патриотическое воспитание молодого поколения через популяризацию общих ценностей и личностей тюркского мира, а также укрепление научных связей двух стран.

Затем состоялся международный научный симпозиум под названием "Манас - вечное наследие Великой степи" в котором приняли участие сказители-манасчи и интеллигенция двух стран.

На следующий день все гости собрались в Кербулакском районе Жетысу. Ведь именно здесь, был захоронен Шокан Валиханов, собравший первый величайший памятник кыргызского устного творчества, насчитывающего полмиллиона строк. У подножья гор Кербулакского района, был разбит юрточный городок. Здесь на свежем воздухе и под открытым небом были представлены казахские национальные игры, а также подготовлена площадка для манасчи.

Делегация посетила погребение Ш.Валиханова, а затем и музей, где хранятся исторически ценные экспонаты, материалы великого просветителя и ученого. После чего, состоялся и сам фестиваль эпоса "Манас".

Открыл мероприятие Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

- Сейчас проходит III международный форум интеллигенции "Манас". Он объединил всех, кто не равнодушен к историческому наследию казахского и киргизского народов. Мы провели конференцию с участием почетных гостей, которая была организована на высоком уровне. Сегодня же, здесь, где предан земле Чокан Валиханов, первый кто перенес на бумагу народное наследие, известные манасчи Кыргызской Республики и Казахстана будут исполнять отрывки из эпоса "Манас", то есть состоится фестиваль", - отметил он.

Здесь заслуженные артисты Кыргызской Республики и Казахстана представили свое творчество, безупречно исполнив эпос "Манас". Дархан Кыдырали вручил выступающим специальные сертификаты со званием "Манасчи тюркского мира" от имени международной Тюркской академии.

Подчеркнем, что академия впервые издала эпос в формате научного издания и на латинской графике. Объем 1-томной книги – 650 страниц. Это первая книга, изданная в 21 веке латинским алфавитом на кыргызском языке. А в рамках статьи "Семь граней великой степи", был издан сборник. Кроме того, привезли академики и книгу сочинений отца действующего Президента РК. К.К.Токаева, которые они вручили руководству области, в лице заместителя акима области А.Абдуалиева.

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