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Задержан руководитель отдела строительства Шахтинска за хищение бюджетных средств

Он вступил в сговор с директорами подрядных организаций.

Фото : kz-news.info1 июля 2019, 17:39

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции Карагандинской области выявил факты хищения бюджетных средств руководителем ГУ "Отдел строительства г. Шахтинска" и директорами подрядных организаций, сообщает Zakon.kz.

- Они подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 102 млн тенге, выделенных на строительство ограждения территории ТОО "Шахтинсктеплоэнерго", сообщили в департаменте. - Кроме того, указанные лица подстрекали директора компании осуществлявшей технический надзор за строительством данного объекта к даче взятки в сумме 40 тыс. долларов США должностным лицам за решение вопроса о прекращении данного уголовного дела.

Судом подозреваемым избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.


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