Таксист, ограбивший пассажирку с помощью уксуса, задержан в Алматинской области

Женщина получила ожог, а также лишилась денег и сотового телефона.

Необычный таксист-грабитель задержан полицейскими Алматинской области. В качестве орудия преступления он использовал пропитанную уксусом ткань, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

По информации ведомства, данный факт был зарегистрирован в Карасайском районе 11 июня. Тогда к полицейским обратилась 29-летняя женщина, сообщившая об ограблении неизвестным таксистом.

При выяснении обстоятельств дела, полицейские установили, что грабитель перекрыл дыхательные пути жертвы платком, пропитанным неизвестным химическим веществом. От неизвестного химиката женщина получила небольшой ожог, а таксист-грабитель отнял у нее 5-6 тысяч тенге и сотовый телефон.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Карасайской районной полиции отследили весь маршрут потерпевшей и проверили все уличные видеокамеры. По показаниям заявительницы был составлен подробный фоторобот и проделана другая необходимая работа. В итоге, удалось выявить марку и цвет автомашины и в последующем установить самого подозреваемого, оказавшимся 23-летним жителем соседнего Илийского района. Подозреваемый таксист уже задержан и помещен под стражу, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции также отметили, что потерпевшая женщина опознала своего грабителя. Как выяснилось, при ограблении мужчина использовал уксус, пытаясь таким образом испугать и обездвижить свою жертву.

- Сейчас по факту грабежа проводится уголовное расследование. В рамках расследования задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, - дополнили в областной полиции.

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