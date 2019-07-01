Природные красоты Восточного Казахстана с каждым годом привлекают все больше туристов

В ВКО более 20 природоохранных зон общенационального значения.

Кто был в Восточном Казахстане, тот навсегда запомнит эти удивительные места, которые обладает колоссальным туристическим потенциалом и не только для казахстанцев, но и для зарубежных туристов, сообщает Zakon.kz.

В области находятся 24 природоохранные зоны общенационального значения площадью 1,7 миллиона гектаров, свыше 600 памятников истории и свыше 100 памятников туризма.

Главными туристическими местами являются, конечно же, гора Белуха, озера Алаколь и Маркаколь, Бухтарминское водохранилище, Австрийская дорога, каньон Киин-Кериш, природно-исторический памятник Акбаур, мемориальный комплекс дом-музей им. Абая Кунанбаева в Жидебай-Борили и другие.

Территория Казахстанского Алтая имеет уникальный ландшафт и биологическое разнообразие.

Природные красоты с каждым годом становятся все более доступными для внутреннего туризма. Так, стратегические направления развития Восточно-Казахстанской области на период с 2016 по 2020 год предусматривают развитие индустрии туризма с учетом Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года, Программы по развитию сферы услуг в Казахстане до 2020 года. Основной приоритет сделан на формирование до 2020 года национального туристского кластера Восточный Казахстан. Здесь развивается лечебно-оздоровительный, экологический, культурно-познавательный и горнолыжный туризм. В будущем будут построены туристские объекты с инженерно-коммуникационными сетями и подъездными путями в городе Риддере, на озере Алаколь, Бухтарминском водохранилище, Катон-Карагайском национальном парке, будут развиваться горнолыжный кластер Алтая, Рахмановские ключи.

Также согласно Государственной программе по развитию туризма, рассчитанной на 2019 - 2025 годы, в Восточном Казахстане предусмотрено два перечня по развитию туризма: топ-10 и топ-50 мест. Так, озеро Алаколь уже вошло в ТОП-10 объектов Карты туристификации страны в рамках проекта Госпрограммы развития туризма на 2019-2025 годы. В Карту туристификации ТОП-50 приоритетных региональных объектов вошли ГНПП "Катон-Карагай", озеро "Рахмановское", горнолыжный кластер района Алтай и город Риддер.

По данным объектам будут разработаны детальные программные документы развития туризма, в рамках которых планируется предусмотреть специальные инвестиционные площадки под строительство объектов туризма, а также развитие инженерной и транспортной инфраструктуры по опыту озера Алаколь.

Уже сегодня можно сказать, что ВКО лидирует в сфере туризма по ряду направлений.

Так, накануне руководитель Управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков подчеркнул на пресс-конференции, что регион имеет высокий потенциал развития туристской отрасли, поскольку славится своей уникальной природой. По его словам, ежегодно наблюдается динамика роста по всем показателям отрасли. В настоящее время в области функционируют почти 540 гостиниц и пансионатов, это чуть меньше, чем в Алматинской области и городе Нур-Султане.

- Идет колоссальная работа по развитию туристской индустрии, область лидирует по туризму - подчеркнул Марат Кабаков. - На развитие побережья озера Алаколь за последние два года выделено более пяти миллиардов тенге. В этом году ведется работа по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе на побережье ожидается строительство вело-тротуарной дорожки, парковой стоянки, дальнейшее благоустройство Арбата.

Местный Арбат начал строиться в прошлом году и уже приобрел цивилизованный вид. Вдоль него построены кафе, шашлычные, лагманхана, европейская, азиатская, кавказская и другие национальные кухни и объекты.

Все эти меры являются привлекательными для туристов, количество которых в Восточном Казахстане растет из года в год.

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