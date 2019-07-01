ЮНИСЕФ предлагает выдавать документ на любого ребенка, родившегося на территории Казахстана

В Нур-Султане прошла встреча по улучшению системы защиты прав детей в миграционных процессах.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан при поддержке Европейского Союза (ЕС) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане провели встречу с представителями государственных органов, УВКБ ООН, МОМ, академических организаций и НПО, где обсудили результаты и последующие действия в рамках работы по защите прав детей в миграционных процессах, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи были представлены цели и методология, проводимых в настоящее время, регионального и странового исследования по вопросам детей в миграционных процессах. Совместно с Академией государственного управления при Президенте РК проведен и представлен анализ потребностей в обучении по вопросам миграции детей, на основе которых будут разработаны обучающие модули для вузов. Обновленные обучающие программы будут содействовать обеспечению использования казахстанскими специалистами принципа наилучшего интереса ребенка, повышению качества предоставления услуг на основе технологий кейс-менеджмента, обеспечению защитных мер детям в миграционных процессах Участники также обсудили международно-правовое регулирование вопросов миграции.

- Большим недавним достижением мирового сообщества стало принятие Глобального Договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в декабре 2018 года в Марокко. Договор отстаивает наилучшие интересы ребенка в миграционных процессах и подчеркивает важность единства семьи. Мы рады, что Казахстан поддержал этот международный документ и надеемся, что государство сможет обеспечить его эффективную реализацию, - отметил г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза в Казахстане.

- Дети в миграционных процессах нуждаются в защите и предоставлении качественных услуг. Мы поддерживаем Казахстан в его стремлении совершенствовать систему защиты детей, вовлеченных в миграционные процессы. Мы призываем Казахстан рассмотреть возможность присоединения к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, которая является стимулом и руководством для обеспечения прав мигрантов в каждой стране,- сказал во время встречи Артур ван Дизен, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Участники также подчеркнули положение недокументированных детей и детей, не имеющих гражданство. Такие дети оказываются в крайне уязвимом положении, потому что их статус ограничивает доступ к образованию, здравоохранению, социализации. ЮНИСЕФ предлагает предусмотреть регистрацию рождения и выдачу соответствующего документа для любого ребенка, родившегося на территории Республики Казахстан, вне зависимости от наличия документов, удостоверяющих личность его родителей. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства.

Важно также отметить, что в июне в Ташкенте Уполномоченные по правам человека Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали дорожную карту по сотрудничеству, которая включает аспекты защиты прав мигрантов и их детей. Омбудсмены намерены укрепить взаимодействие в рассмотрении обращений граждан, организации работ по повышению правовой культуры, защите прав трудовых мигрантов и несовершеннолетних.

- Необходимо рассматривать миграцию в Казахстане с учетом миграционных процессов в Центральной Азии и России. Мы надеемся, что исследования предоставят нам комплексную картину миграции детей в Центральной Азии и выработают рекомендации для того, чтобы укрепить внутристрановые и межстрановые механизмы защиты детей в миграционных процессах, - отметил Серик Оспанов, Руководитель Национального центра по правам человека в РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!