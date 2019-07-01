Павлодарская область перешла на цифровое эфирное вещание

Дальмира Шигаева сразу же развеяла слухи о якобы отключении местных каналов вследствие перехода на "цифру".

Эфирное телевидение региона полностью переведено в цифровой формат, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Заместитель акима области Асхат Оралов и представитель АО "Казтелерадио" нажатием кнопки отключили вещание аналогового телевидения в области.

- Сегодня для нашей области исторический день, - говорит Асхат Оралов. – Мы перешли от аналогового к цифровому телевидению. Стоит отметить, что Павлодарская область четвертой по счету перешла в цифровой формат. Это повысит качество телевещания и увеличит число каналов. Думаю, наши земляки по достоинству оценят это новшество.

Как рассказала и. о. председателя правления АО "Казтелерадио" Дальмира Шигаева, это новшество несет в себе два основных преимущества, это повышение количества каналов и качества их вещания. В Павлодаре будут работать 27 каналов, а в населенных пунктах, расположенных дальше областного центра, - до 15 каналов.

Дальмира Шигаева сразу же развеяла слухи о якобы отключении местных каналов вследствие перехода на "цифру".

- Все каналы, которые вещались на аналоговом ТВ, однозначно останутся в цифровом на 100 %, - подчеркнула Дальмира Шигаева. – Кроме того, к ним добавятся новые. Это "Балапан", KazSport, "Ел арна", Kazakh TV, "Тамаша ТВ". Это те новые каналы, которых не было раньше, в аналоговом телевещании. Местные каналы, такие как "КТК 7", тоже будут в "цифре".

Не охваченными цифровым эфирным вещанием в области остаются 29 населенных пунктов. В не подключенных к "цифре" селах проведена работа по подключению их к национальному спутниковому телевидению OTAU-TV.

Если по каким-либо техническим причинам не будут показывать каналы, необходимо обратиться в Call-center по городскому телефону 193 и с мобильного на номер 4343 либо в акиматы городов и районов, в сельские акиматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!