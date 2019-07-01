БРК: Большие перспективы развития ВИЭ в Казахстане

Так что же привлекает инвесторов в сектор возобновляемых энергоисточников и какую роль в этом играют институты развития, такие как БРК?

74 новых мини-ГЭС, солнечных и ветроэлектростанций появилось в Казахстане за последние пять лет развития "зеленой" энергетики. Этот сектор стал заметным участником рынка, но, по мнению аналитиков "Эксперт Kazakhstan", пока мало на что влияет в энергосистеме страны, где доля угольной энергетики составляет 80%. Так что же привлекает инвесторов в сектор возобновляемых энергоисточников и какую роль в этом играют институты развития, такие как БРК?

По данным издания, главная причина заключается в том, что проекты ВИЭ поддерживаются правительствами стран, которые входят в проекты строительства объектов ВИЭ с кредитами, субсидиями и обеспечивают гарантированный сбыт выработанной электроэнергии по фиксированным ценам. Это привлекает в проекты ВИЭ международные финансовые институты с дешевыми длинными деньгами, а также локальные институты развития – Банк Развития Казахстана (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек"). БРК в последние годы стал одним из провайдеров системы государственной поддержки.

Первый шаг к развитию ВИЭ в Казахстане был сделан еще в 2014 году, когда правительство впервые установило долгосрочные фиксированные тарифы и ввело централизованный закуп электроэнергии с различных объектов ВИЭ. После кризиса 2015–2016 годов была введена индексация тарифа с учетом инфляции и обменного курса. Единым закупщиком определили Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ (РФЦ) в структуре системного оператора KEGOC. Одобренный проект ВИЭ в обязательном порядке подключался к сетям, но при этом освобождался от оплаты за передачу электроэнергии. Такие проекты освобождались от таможенных пошлин, получали преференции по налогам, государственные натурные гранты (земля под электростанцию). В 2018 м схему снова изменили и вместо предельных фиксированных тарифов ввели аукционы на понижение. Совершенствование технологий и конкуренция между проектами дали свой эффект: средний тариф для ВИЭ снизился больше чем на 20%. Благодаря господдержке удалось запустить первые крупные проекты — ВЭС "Ерейментау-1" (45 МВт), СЭС Burnoye Solar-1 (50 МВт).

Казахстанская "зеленая" энергетика начала рост с нулевого уровня, и, на данный момент, все еще отстает от традиционной (угольной, газовой, атомной) по коэффициенту использования установленной мощности. Согласно последним расчетам федерального агентства US EIA, если анализировать приведенную стоимость электроэнергии, то у ВЭС и СЭС этот показатель в 2–3 раза ниже, чем у угольных станций и АЭС. К этому следует добавить, что солнечные и ветровые генераторы имеют ограниченную область применения и сильно зависят от погодных факторов. Тем не менее, нет сомнений в том, что Казахстан ждут масштабные структурные изменения. Согласно Концепции перехода РК к "зеленой" экономике, принятой в 2013 году, планируется, что к 2050 году доля ВИЭ в выработке электроэнергии достигнет 50%. На конец 2018 года общая установленная мощность ВИЭ в Казахстане составила 531 МВт, за год было выработано 1,35 млрд кВт•ч электроэнергии. К концу этого года мощность ВИЭ должна достигнуть 915 МВт, а к 2021 году преодолеть отметку 2000 МВт. По информации, приведенной в апреле 2019 года министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 объектов ВИЭ мощностью 236 МВт.

Как считают эксперты, внедрение ВИЭ пошло бы более активно, если бы к этому была готова энергосистема. Ключевые сложности связаны не с технической, а инвестиционной составляющей. Главная проблема — отсутствие проектного финансирования. Сейчас более активными партнёрами и игроками являются такие институты развития, как БРК. На текущий момент в портфеле Банка 3 проекта ВИЭ: Тургусунская ГЭС-1, СЭС "Жылга" и ВЭС "Астана Expo-2017" - все они соответствуют мандату БРК, так как являются проектами в несырьевом секторе, находятся в зоне ответственности Банка по стоимости и срочности, а также интересны коммерчески.

- Общая сумма займов, предоставленных БРК проектам в сфере альтернативной энергетики, составляет 44,55 млрд тенге. Банк одобрил к финансированию еще один проект в сфере ВИЭ — строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Алматинской области. Помимо этого, на рассмотрении у нас находятся еще 4 проекта в области ВИЭ с запрашиваемой суммой займов свыше 38 млрд тенге, — сообщила старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК в отрасли "Энергетика" Айжан Битебаева.

По ее словам, в этом году Банк развития Казахстана ожидает запуска всех трех своих проектов в области возобновляемой энергетики. Так, летом этого года начнет свою работу ветровая электростанция "Астана Expo-2017" в поселке Костомар Акмолинской области. Она способна вырабатывать 50 МВт электроэнергии в год с возможностью увеличения мощности вдвое — до 100 МВт. Общая стоимость первого пускового комплекса на 50 МВт — 45,1 млрд тенге, 30,5 млрд из них — кредитные средства от БРК.

Запуск Тургусунской ГЭС-1 — первой гидроэлектростанции мощностью 24,9 МВт в каскаде малых ГЭС на реке Тургусун Зыряновского района Восточно-Казахстанской области позволит обеспечить одну пятую часть потребности данного района в электроэнергии. Общая стоимость проекта — 11,5 млрд тенге, где сумма заемных средств от БРК составляет 5 млрд тенге.

Солнечная электростанция "Жылга" в Туркестанской области мощностью 20 МВт призвана частично решить проблемы с энергодефицитом на юге республики. На строительство станции БРК в виде займа предоставил 9 млрд тенге. Этот проект в БРК выделяют особенно, поскольку при его кредитовании Банк впервые использовал инструмент "проектное финансирование" — без привлечения дополнительных залогов, будущие денежные потоки от реализации проекта солнечной электростанции гарантированы РФЦ. Опыт этого проекта необходимо масштабировать уже с участием БВУ.

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