Премьер-министр РК провел встречу с послами стран Европейского Союза

Аскар Мамин уделил особое внимание продвижению экспорта казахстанской продукции в ЕС.

1 июля премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с главами дипломатических миссий стран-участниц Европейского Союза по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам торгово-экономического взаимодействия. Рассмотрены перспективы наращивания объемов торговли сельхозпродукцией. Особое внимание было уделено продвижению экспорта казахстанской продукции в ЕС.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что Европейский Союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. Свыше 40% внешнеторгового оборота РК приходится на долю ЕС. В 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 26%. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 4 тыс. компаний с европейским участием, действуют свыше 2 тыс. совместных предприятий. Всего за годы независимости РК в экономику страны привлечено $125,1 млрд европейских инвестиций.

- Необходимо работать над наращиванием инвестиционного сотрудничества, — подчеркнул Аскар Мамин, отметив большой потенциал в области индустриализации, агропромышленного комплекса, транзитно-транспортного потенциала, финансового сектора.

Глава правительства РК сообщил, что в стране ведется активная работа по дальнейшему улучшению инвестклимата, выразил заинтересованность в продолжении плодотворного взаимодействия и готовность к тесному сотрудничеству по развитию торговых связей во всех секторах экономики.

В свою очередь, главы дипломатических миссий отметили положительную динамику работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Казахстане. Глава представительства ЕС в РК Свен-Олов Карлссон выразил уверенность, что налаженные двусторонние связи стран и активная вовлеченность правительства РК придаст дополнительный импульс в укреплении инвестиционного сотрудничества путем использования имеющего потенциала.

В обсуждении приняли участие послы Германии, Франции, Латвии, Греции, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Бельгии, Швеции, Польши, Италии, Хорватии, представители Великобритании, Испании, Литвы, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии, руководители крупных мировых компаний.

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