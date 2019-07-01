145 детей из Арыси прибыли в Акмолинскую область

Как сообщили в управлении образования области, для ребят подготовили шесть лагерей – ДОЦы "Звездный", "Самырук", "Чайка", "Сокол", "Парус" и зона отдыха "Аврора Гарден".

1 июля в Акмолинскую область прибыла первая группа детей из города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на УВП региона.

На перроне железнодорожного вокзала, где в этот день было особенно многолюдно и оживленно, царила теплая атмосфера, детскую делегацию приехали встречать их ровесники, представители старшего поколения и жители поселка Бурабай.

- Мы приняли 145 детей из города Арыси. Приехали дети различных возрастов - от 4 лет и старше в сопровождении своих наставников. Это первая группа, всего на летний отдых мы примем около 500 детей. Дети прибыли сразу из эвакопункта Шымкента, – отметила заместитель руководитель управления образования Ботагоз Дюсенова.

Как сообщили в управлении образования области, для ребят подготовили шесть лагерей – ДОЦы "Звездный", "Самырук", "Чайка", "Сокол", "Парус" и зона отдыха "Аврора Гарден".

За время своего пребывания в Бурабае детей ждут увлекательные экскурсии, конные маршруты, туристические походы, концерты детских творческих коллективов, знакомство с природным богатством и историко-культурным достоянием региона.

Помимо отдыха в оздоровительных лагерях дети получат оздоровительные процедуры, запланирована работа по оказанию психологической помощи.

12 июля планируется принять вторую группу детей, еще 100 человек и ожидается прибытие третьей группы в августе.

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