Мамин провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации при Президенте РК

Премьер отметил важность цифровой повестки и поручил усилить работы по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.

Под председательством премьер-министра Республики Казахстана Аскара Мамина 1 июля состоялось заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

На заседании рассмотрен ход реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровизации экономики страны.

О принимаемых мерах по внедрению цифровизации в горно-металлургическом комплексе, обрабатывающей промышленности, агропромышленном секторе доложили министры индустрии и инфраструктурного развития РК Р. Скляр, сельского хозяйства С. Омаров, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, вице-министр энергетики А. Магауов.

В горно-металлургическом комплексе и обрабатывающей промышленности реализуются порядка 200 цифровых проектов, в т.ч. созданы 12 модельных цифровых фабрик. В агропромышленном комплексе применяются цифровые решения по внедрению электронной торговой площадки, системы маркировки и прослеживаемости продукции в животноводстве и растениеводстве, созданию цифровых ферм, автоматизации государственных услуг. В топливно-энергетическом комплексе внедряются информационные системы "Интеллектуальное месторождение", "Цифровой рудник", по учету нефти, автоматизации управления режимами Единой электроэнергетической системы.

За счет внедрения цифровизации в отраслях экономики ожидается ежегодный рост производительности от 2-10%, рост добычи на месторождениях — 3%, сокращение производственных затрат на 10-20%, повышение урожайности за счет применения точного земледелия в АПК — на 25-50%.

Подводя итоги заседания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил важность цифровой повестки и поручил усилить работы по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.

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