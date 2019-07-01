Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мамин провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации при Президенте РК

Премьер отметил важность цифровой повестки и поручил усилить работы по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.

Фото : primeminister.kz1 июля 2019, 20:28

Под председательством премьер-министра Республики Казахстана Аскара Мамина 1 июля состоялось заседание комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

На заседании рассмотрен ход реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровизации экономики страны.

О принимаемых мерах по внедрению цифровизации в горно-металлургическом комплексе, обрабатывающей промышленности, агропромышленном секторе доложили министры индустрии и инфраструктурного развития РК Р. Скляр, сельского хозяйства С. Омаров, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, вице-министр энергетики А. Магауов.

В горно-металлургическом комплексе и обрабатывающей промышленности реализуются порядка 200 цифровых проектов, в т.ч. созданы 12 модельных цифровых фабрик. В агропромышленном комплексе применяются цифровые решения по внедрению электронной торговой площадки, системы маркировки и прослеживаемости продукции в животноводстве и растениеводстве, созданию цифровых ферм, автоматизации государственных услуг. В топливно-энергетическом комплексе внедряются информационные системы "Интеллектуальное месторождение", "Цифровой рудник", по учету нефти, автоматизации управления режимами Единой электроэнергетической системы.

За счет внедрения цифровизации в отраслях экономики ожидается ежегодный рост производительности от 2-10%, рост добычи на месторождениях — 3%, сокращение производственных затрат на 10-20%, повышение урожайности за счет применения точного земледелия в АПК — на 25-50%.

Подводя итоги заседания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил важность цифровой повестки и поручил усилить работы по внедрению цифровых решений в отрасли экономики.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты