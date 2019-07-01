Токаев принял Байбека

Президент поручил "перезагрузить" партию.

1 июля Президент Казахстана принял первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства указал на необходимость качественной перезагрузки работы партии путем усиления взаимодействия с Правительством, Мажилисом, маслихатами, укрепления первичных партийных организаций. Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на обеспечении партийного и общественного контроля над реализацией предвыборных обещаний.

– Задача партии – обеспечить общественный контроль и реализацию предвыборных обещаний. Все наказы, полученные от населения, необходимо взять на строгий контроль и обеспечить их четкое выполнение. Важно своевременно и эффективно доводить до населения суть проводимых в стране реформ, – сказал Президент Казахстана.

В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по активизации работы партии в Национальном совете общественного доверия и выдвижению через партийные механизмы молодых управленцев в президентский кадровый резерв.

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