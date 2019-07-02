Скандальный комплекс в Алматы не снесли даже после решения суда

Люди три года жалуются на шум, сырость и отсутствие солнечного света.

Вместо сноса возле многоэтажки в Алматы снова начали строительство. Три года у жителей прямо под окнами работали кафе и автомойка. Люди бесконечно жаловались на шумных соседей чиновникам и архитекторам. Тогда выяснилось: мало того что объекты возводились незаконно, так еще и с нарушениями. Суд в итоге постановил все снести, и работы по сносу даже начались. Но каково же было удивление жителей, которые увидели, что на этом же самом месте теперь снова что-то возводят, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Мухтар Айткожин, адвокат Алматинской городской коллегии:

– Согласно решению Алмалинского суда №2 города Алматы, изначально был признан недействительным акт приемки в эксплуатацию пристройки. Архитектурно-планировочное задание базируется на документе, который уже изначально признан недействительным. Все, что здесь делается при таких обстоятельствах, является незаконным и, соответственно, строительство. Мы с таким трудом сносили, сейчас опять строят.

Жителей возмущает, что комплекс остался на своем месте. Хотя по решению суда боксы автомойки и летнюю террасу должны были снести еще зимой. Сейчас на месте снова ведутся некие строительные работы. И снова вплотную к многоэтажке. В ГАСКе заверяют: если на объект повторно поступят жалобы, его проверят. К слову, в Управлении городского планирования и урбанистки нарушения уже нашли. Спор жильцов многоквартирного дома с бизнесменом продолжается больше трех лет. Люди все это время жалуются на шум, сырость и отсутствие солнечного света. В ходе судебных разбирательств выяснилось: предприниматель возвел здание без разрешительных документов. Но тогда почему работы опять возобновились, остается непонятным.

Наталья Ливинская, зам. руководителя Управления городского планирования и урбанистики г. Алматы:

– Есть нарушения, например, по отступам от жилого здания, когда, например, по СНИПам идет стандарт – 15 метров, а сейчас там 8 метров. Ранее выданное АПЗ и согласование эскизного ответа, они были отозваны. В связи с тем, что это не соответствует нормам и ошибочно были выданы все разрешения. Поэтому нами, управлением, полностью была отозвана вся документация на строительство.

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