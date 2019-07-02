Юлия Путинцева победила вторую ракетку мира на "Уимблдоне"

Казахстанка вышла во второй круг.

Казахстанка Юлия Путинцева поделилась эмоциями от победы над второй ракеткой мира Наоми Осакой из Японии в первом круге "Уимблдона", сообщает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 1 июля, и завершилась со счетом 7:6, 6:2.

- Это чудесно. Я никогда не играла на этом корте раньше, даже его форма удивила меня - то, что он круглый, а не квадратный. Я думаю, что проделала хорошую работу здесь и отлично боролась. Сейчас я очень счастлива, - цитирует Путинцеву официальный сайт "Уимблдона".

Отметим, что Путинцева побеждала Осаку 20 июня на турнире в Бирмингеме. После того матча японка лишилась статуса первой ракетки мира и до сегодняшнего дня не играла.

Во втором круге "Уимблдона" 3 июля Путинцева, которая идет на 39-м месте в рейтинге WTA, встретится с 81-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии.

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