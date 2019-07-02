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Питьевую воду направили в зону паводка в Иркутской области

Ранее в регион направили военных инженеров для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

Фото : vk.com2 июля 2019, 07:41

Четыре автоцистерны для питьевой воды переброшены Центральным военным округом (ЦВО) в Иркутскую область, где несколько районов пострадали от паводка, передает РИА Новости.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны увеличить группировку сил и средств для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка.

- Центральный военный округ (ЦВО) перебросил в Иркутскую область автоцистерны для организации подвоза питьевой воды жителям районов, пострадавших от паводка. Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО были доставлены сегодня двумя самолетами Ил-76 на аэродром города Братск в Иркутской области, - говорится в сообщении.

Кроме того, после выгрузки техники военные организуют подвоз питьевой воды населению районов.

Ранее в регион направили военных инженеров для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.


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