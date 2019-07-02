Менеджер Нурмагомедова рассказал о сроках завершения его карьеры

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года - он одолел ирландца Конора Макгрегора.

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Ризван Нурмагомедов, прокомментировал возможное завершение карьеры своего клиента, сообщает Sports.kz.

- Проведет Хабиб три или тридцать три боя - зависит только от него. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут всё зависит от желания Хабиба. Да, он говорил, что хочет сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как всё будет, - сказал Ризван Нурмагомедов.

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года - он победил сабмишном в четвертом раунде ирландца Конора Макгрегора. Теперь россиянин вернется в октагон 7 сентября и выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) - он будет драться с американцем Дастином Порье.

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