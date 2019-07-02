Кражи в Арыси предотвратили полицейские

Владельцам возвращены около 200 голов скота.

Общественный порядок и сохранность имущества в Арыси охраняют 300 полицейских, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции области, ежедневно в районном центре в 17 секторах работают по две следственно-оперативные группы, созданные из числа сотрудников ДП. Полицейскими предотвращены пять преступлений, в том числе четыре кражи. Владельцам возвращены около 200 голов скота.

Помимо этого было установлено распространение провокационной информации в соцсетях. Были проведены мероприятия, в результате которых задержали шестерых местных жителей.

- В отношении трех лиц проводится досудебное расследование по ст.274 УК РК "распространение заведомо ложной информации", назначена экспертиза. А с остальными проведена профилактическая беседа, - сообщили в ДП области.

В полиции также напомнили, что в период с 28 июня по 1 июля в городе организовано более 170 "приемных для граждан". Местным жителям оказывают содействие по разным вопросам - куда обращаться в случае гибели домашних животных, регистрации заявлений по кражам и угону авто, а также вопросы социальной помощи.

Для удобства были организовали мобильные Центры обслуживания населения. Всего за эти четыре дня за консультациями к полицейским обратились около 400 граждан. С сегодняшнего дня жителей Арыси полицейские будут консультировать по месту жительства.

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