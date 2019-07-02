Рейд по "ночным бабочкам" провели полицейские по поручению Сагинтаева

Свыше 50 девушек легкого поведения были задержаны на проспекте Сейфуллина.

Минувшей ночью на проспекте Сейфуллина в Алматы полицией города были организованы локальные рейды по выявлению лиц, предоставляющих интимные услуги, а также содержащих притоны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Рейды были проведены по поручению акима Бакытжана Сагинтаева. К этой работе помимо участковых инспекторов полиции были привлечены бойцы СОБР, а также передвижные пункты полиции.

- Только за одну минувшую ночь на проспекте Сейфуллина было задержано 130 человек, в их числе 53 женщины, предлагающие интимные услуги за денежное вознаграждение, 13 лиц, занимающиеся сдачей квартир в наем, пять наемных водителей для транспортировки девушек легкого поведения и другие. 58 правонарушителей привлечены к административной ответственности, 23 из них – лица, промышляющие проституцией. Если детально, то 14 человек - за назойливое приставание к гражданам в целях оказания интимуслуг, пятеро - за мелкое хулиганство, 11- за распитие спиртных напитков в общественном месте, 19 человек за нарушение правил благоустройства города, девять – за нарушение миграционного законодательства РК, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Избасар Бекутров.

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Кроме того, в ходе отработки была выявлена гостиница, служившая притоном для женщин легкого поведения. Ее владельца привлекли к ответственности за сводничество. Общая сумма наложенного штрафа составила 315 625 тенге.

По данным Управления криминальной полиции, с начала года в Алматы пресечено 13 преступлений в сфере трафика людей. В частности, восемь фактов организации и содержания притонов для занятия проституцией, три факта вовлечения в занятие проституцией, один факт торговли несовершеннолетними и один факт торговли людьми.

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