Водитель мог уснуть за рулем - полиция Алматы о ДТП с автобусом

Версии произошедшего расследуются.

В Департаменте полиции рассказали подробности ДТП с рухнувшим автобусом в Алматы, передает Zakon.kz.

1 июля в 06:15 утра в Алатауском районе водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил наезд на ограждение моста, из-за чего транспорт выбросило с дороги.

В этот момент в автобусе находились три человека. Два водителя, сменявшие друг друга на пути следования из туркестанской области, и один пассажир. Телесные повреждения в результате столкновения получил второй водитель, следовавший на тот момент в качестве пассажира. Ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался.

- Как установлено, багажный отсек автобуса был забит яблоками. В качестве одной из версий рассматривается вероятность того, что водитель мог уснуть за рулем. Она будет тщательно проверена. Но как бы там ни было, роковую роль мог сыграть фактор превышения скоростного режима, что не позволило мужчине, управлявшему транспортом, избежать наезда на препятствие. Данный факт в настоящее время расследуется подразделением административной практики УП Алатауского района. Будут назначены соответствующие экспертные исследования, которые позволят установить, по какой причине произошло это дорожно-транспортное происшествие, - сообщила официальный представитель ДП Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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