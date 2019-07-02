Есимов посетил СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота"

Ему доложили о планах по запуску новых объектов на территории СЭЗ.

29 июня Председатель Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с объектами и текущей деятельностью СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", передает пресс-служба компании.

Глава Фонда посетил бондовый склад АО "Казпочта" на территории хоргосского транспортно-логистического хаба, позволяющий сократить сроки авиадоставки до 2-3 дней и автотранспортом до 7-12 дней, а также расширить число партнеров. Достигнуты договоренности об использовании инфраструктуры "Казпочты" с компаниями Clevy, "OBORCloud Network Technology Co., Ltd" и другими.

Китайские партнеры готовы отправить транзитом через Казахстан более 400 тонн товаров до конца 2019 года. Отметим, склад предназначен для обработки транзитного груза, направляемого из Китая в страны Евросоюза и Центральной Азии. Производительная мощность составляет в среднем 15-20 тонн в день, вместимость - порядка 58 тонн.

Глава Фонда также посетил Сухой порт и зерновой терминал ТОО "Заря Ltd". По результатам 2018 года объемы обработанных контейнеров увеличились на 39% по сравнению с показателем 2017 года и составили более 133 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Активное использование логистической инфраструктуры Сухого порта, морского порта Актау и приграничной станции Алтынколь позволят получить максимальный мультипликативный эффект для развития данного маршрута и региона в целом. Так, в апреле 2019 года из морского порта Актау при поддержке Фонда осуществлен запуск первого казахстанского фидерного судна "Туркестан" в порт Баку.

В ходе встречи Есимову доложили о планах по запуску новых объектов на территории СЭЗ. До конца 2019 года в СЭЗ откроют четыре новых завода. Всего до 2025 года будет реализовано десять инвестиционных проектов на общую сумму 421 млрд тенге.

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