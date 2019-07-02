Шторм на севере и пыльная буря на юге. Погода на 2 июля

Погоду без осадков прогнозируют на юго-востоке и востоке страны.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на северо-западе и севере – сильные дожди, на юге – пыльная буря, лишь на юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами возможен град. В Акмолинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами возможен град. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами возможен град. В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-25 м/с, местами возможен град. В Актюбинской области усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Жамбылской области днем местами – шквал, усиление ветра 18-23 м/с, возможен град. В Атырауской, днем в Павлодарской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами – ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской, днем в Западно-Казахстанской области местами возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Костанайской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, ясно.

Погода в Нур-Султане днем 25°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 2 июля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!