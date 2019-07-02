Девушка попыталась свести счеты с жизнью из-за "слитых" интимных фото

Она стала замкнутой.

Жительница Великобритании Блерина Добла была приговорена к тюремному заключению после того, как опубликовала откровенные фото новой девушки своего бывшего парня, передает Lenta.ru

Добла связалась с жертвой через Snapchat, представившись мужчиной по имени Уилл, который якобы был заинтересован встречаться с ней. Притворявшаяся Уиллом 26-летняя британка убедила собеседницу в том, что у нее лишний вес, и требовала от нее фото того, что она ест и что надевает.

Затем она попросила девушку прислать ей интимные фото и видео, а после разместила их в сети. Жертва не подозревала, что снимки и ролик с ней будут опубликованы в открытом доступе и узнала об этом от друзей.

Девушка призналась, что из-за переписки с Доблой похудела и стала замкнутой, поверив в то, что у нее действительно проблемы с телом. Она также была вынуждена уволиться с работы, а затем попыталась покончить жизнь самоубийством.

Полиция нашла Доблу и арестовала ее. Девушка призналась в совершении преступления и была приговорена к четырем месяцам тюремного заключения.

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