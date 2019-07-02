633 вида деятельности переведут в этом году на онлайн-ККМ

Введение будет проводиться на ежеквартальной основе.

C сегодняшнего дня 86 видов деятельности второго этапа перейдут на применение онлайн-ККМ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В течение 2019 года будут расширены виды деятельности при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины (онлайн-ККМ), в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 1029 "О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах", вступившим в силу 23 декабря 2018 года.

В текущем году на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности.

- с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности;

- с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности;

- с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности.

Таким образом, КГД МФ РК в течение 2019 года будет осуществлен полный переход на применение онлайн-ККМ.

Необходимо учесть, что требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

При этом, отмечаем, что вышеуказанный Приказ определяет лишь виды деятельности при осуществлении которых налогоплательщики будут обязаны применять онлайн-ККМ.

Порядок применения ККМ регламентируется статьей 166 Налогового кодекса.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Требование по применению ККМ не распространяется на денежные расчеты:

1) физических лиц;

2) адвокатов и медиаторов;

3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность:

- по патенту до 1 января 2020 года;

- в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога до 1 января 2020 года;

4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов;

5) Национального Банка Республики Казахстан;

6) банков второго уровня.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования размещена на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке.

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