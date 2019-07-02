Казахстанцы стали меньше покупать рубль

Объем нетто-продаж ("чистые" продажи, то есть продажа валюты минус покупка) российских рублей за январь–май 2019 года составил 242,5 млрд тг.

Казахстанцы теряют интерес к рублю: объемы "чистых" продаж по итогам 5 месяцев упали сразу на 22% по сравнению с прошлогодними показателями, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Объем нетто-продаж ("чистые" продажи, то есть продажа валюты минус покупка) российских рублей за январь–май 2019 года составил 242,5 млрд тг — на 22,3% меньше, чем за январь–май 2018 года.

По объему нетто-продаж рублей среди регионов РК традиционно лидируют области, граничащие с Российской Федерацией. На первом месте ВКО: 37,8 млрд тг — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идет Костанайская область: 26,8 млрд тг, на 3% меньше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Павлодарская область: 26,3 млрд тг, рост на 3,4%.

Самые низкие объемы нетто-продаж — на юге РК: в Шымкенте (3,5 млрд тг), Алматинской (2,1 млрд тг) и Жамбылской (1,5 млрд тг) областях. В двух регионах наблюдаются отрицательные объемы нетто-продаж (в обменные пункты было сдано больше рублей, чем выкуплено): в Туркестанской (−1,2 млрд тг), и в Кызылординской (−1,3 млрд тг) областях.

Непосредственно за май текущего года объем "чистых" продаж российских рублей составил 59 млрд тг — на 12,9% больше, чем в апреле, но на 4,4% меньше по сравнению с маем 2018 года.

Официальный обменный курс рубля в среднем за май 2019 года составил 5,86 тенге за 1 RUB — на 0,2% меньше, чем в апреле (5,87 тенге), но на 11,2% больше, чем в мае 2018-го (5,27 тенге).

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