"Салатные" овощи подешевели в Казахстане - исследование

В то же время молодые картофель и морковь подорожали за июнь на 21% и 19%.

За июнь 2019 года в супермаркетах и на базарах резко подорожали новые в этом сезоне овощи - картофель, морковь и репчатый лук - на 21,3%, 18,8% и 16% соответственно. Цены на свёклу выросли на 3,1% за месяц. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

В то же время более ранняя капуста с появлением местного урожая обходится потребителям сразу на 50,6% дешевле, чем месяцем ранее. Цены на свежие помидоры и огурцы также ожидаемо упали за месяц - на 29,5% и 28,1% соответственно.

Осенью в нескольких регионах Казахстана заработают первые оптово-распределительные центры. Такая мера, по мнению министра национальной экономики Руслана Даленова, позволит снизить цены на плодовоовощную продукцию.

- Это новая инициатива. Она позволит покупать у сельхозпроизводителей или импортировать плодовоовощную продукцию без посредников, с минимальной маржой, хранить и делать товарные интервенции в тот период, когда цены высокие. К сожалению, построить центры быстро невозможно, но во всех областях работы идут, - сказал Руслан Даленов.





Министр отметил, что следит за ценами на рынках, однако министерство продолжает получать обращения и жалобы граждан на ценовые сговоры.

- У акиматов есть инструменты - это установление предельных цен и работа стабилизационных фондов СПК. Что касается работы министерства, то вопросы конкуренции, ценовых сговоров, а также вопросы развития торговли находятся в нашей компетенции, это также помогает удерживать цены на приемлемом уровне. Последнее время были жалобы на мясо, мы проводим анализ. Антимонопольный орган сделал аналитические запросы по ценам, чтобы выйти на конкретную проверку. Вопросы повышения стоимости продуктов находятся на постоянном контроле, - добавил глава ведомства.

Пока же к июлю подорожала продукция птицеферм: куриные окорочка - на 2,4% за месяц, куры - на 0,7%. Впрочем, цены на яйца, напротив, сократились на 6,3% за месяц.

Цены на «красное» мясо и мясные изделия также выросли: на баранину с костями - плюс 2,2% за месяц, на говядину - плюс 1,9% за месяц, на конину - плюс 1,5% за месяц. Цены на мороженую рыбу выросли на 1,7%, на свежую рыбу - на 1,3% за месяц.

Молочная продукция выросла в цене менее чем на 1% за месяц. А цены на творог и сырое молоко сократились - на 0,5% и 1,9% соответственно.







Среди круп за июнь на 4% вырос в цене рис, на 3,7% - пшено; цены на манную крупу увеличились на 2,4%. Пшеничная мука высшего сорта подорожала на 1,6% за месяц, первого сорта - на 1,2%.

Среди макаронных изделий цены на рожки выросли на 1,1% за месяц. Цены на вермишель и лапшу изменились лишь в пределах 1%, так же, как на хлеб и сдобу.





В сегменте напитков питьевая вода подорожала на 1,5%, водка - на 0,6% за месяц.

Цены в секторе бакалейной продукции показали незначительный рост - менее чем на 1% за месяц.

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