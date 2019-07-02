Отца подозревают в жестоком избиении сына в Алматинской области

Подозреваемый в избиении сына мужчина находится под "подпиской о невыезде".

В Алматинской области полицейские начали уголовное расследование по факту избиения и жестокого обращения с 8-летним мальчиком, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Подозреваемым в материалах уголовного дела фигурирует отец ребенка.

30 июня в больницу города Есик с множественными гематомами поступил мальчик, который рассказал, что его избил отец. Информация о госпитализации ребенка со следами побоев сразу же поступила к местным полицейским, которые начали по факту досудебное расследование, предусмотренное ст.140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Переговорив с подростком стражи порядка выяснили, что он сбежал из дома, пытаясь добраться до матери, живущей якобы в Алматы. История с мальчиком из Есика заинтересовала одного из популярных блогеров и в последующем была распространена в социальных сетях.

- Сотрудники Енбекшиказахской районной полиции разыскали 49-летнего отца ребенка, который был доставлен в полицию и официально допрошен. Кроме того, удалось разыскать мать мальчика, которая в настоящее время находится с ребенком в больнице. Расследованием по указанному факту сейчас занимаются следователи районной полиции, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве также отметили, что расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством областного Департамента полиции.

Подозреваемый в избиении сына мужчина находится под "подпиской о невыезде".

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