Казахстанцы с победами вернулись с чемпионата Центральной Азии по триатлону

Отечественные мастера триатлона завоевали на Чемпионате Центральной Азии медали различного достоинства.

Удачным оказался выезд в Чолпон-Ату на Кубок Азии и чемпионат Центральной Азии по триатлону в дистанции «спринт» для казахстанских спортсменов, передает Zakon.kz.

В турнире приняли участие более 90 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Палестины, России, Румынии, Сербии, Сирии, Тайпея, Украины, Узбекистана, Японии. В составе казахстанской сборной особенно отличились алматинцы - Газиза Кумакбаева, Дарья Бычкова, Антон Витолин, Егор Крупяков и Александр Тен (главный тренер – Максим Мазур).

Отечественные мастера триатлона завоевали на Чемпионате Центральной Азии медали различного достоинства.

Так, алматинец Антон Витолин завоевал серебряную медаль в категории Elitе - мужчины со временем 1:02:22, уступив всего 7 секунд соотечественнику из Акмолинской области Темирлану Темирову. Третьим финишировал иранский спортсмен Бехзад Нобари Поур (1:02:42).

В категории Elite-женщины не было равных алматинским спортсменкам Дарье Бычковой (1:13:48) и Газизе Кумакбаевой (1:15:07).

Юная легенда казахстанского триатлона - Александр Тен - еще раз подтвердил звание лучшего в Азии. В категории U-15 (дистанция «супер-спринт») он безоговорочно был первым с результатом 00:32:50. Напомним, что 22 июня 2019 года в городе Кенджу (Южная Корея) Александр Тен стал чемпионом Азии среди юниоров, выиграв первое место в упорнейшей борьбе с признанными корифеями триатлона из Кореи и Японии. Вторым пришел его товарищ по сборной Егор Крупяков (00:34:05). Бронзовую награду взял кыргызский триатлет Савелий Проскурников (00:34:53).

Впереди у казахстанских мастеров триатлона ряд важных стартов, в том числе Кубок Азии по триатлону Almaty ASTC Sprint Triathlon Asian Cup, который пройдет 3-4 августа в Алматы на озере Сайран. Ожидается участие более 150 спортсменов из 29 стран Азии, Европы, Австралии, Африки, Северной Америки. Так же в рамках Almaty ASTC Sprint Triathlon Asian Cup выступят и около 150 казахстанских и мировых лидеров любительского триатлона (AGE).

Альберт Ахметов

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